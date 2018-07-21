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    В Баку молодого парня закололи ножом в сердце

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Баку молодой парень был убит ударом ножа в сердце.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

    Минувшим днем на территории, известном как "круг 3-го микрорайона" Рашада Алиева 1990 г.р. ударили ножом при неизвестных обстоятельствах. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр. По словам врачей, Р.Алиеву нанесли удар прямо в сердце. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    Тело было передано по назначению в Объединение судмедэкспертизы и паталогической анатомии.

    По факту в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело. 

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