В Баку молодого парня сбила машина

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Ильгара Ахлиманова в поселке Говсаны Сураханского района.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" сбил парня в возрасте 25-26 лет (личность устанавливается), переходящего дорогу. В результате пешеход получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

По факту ведется расследование.