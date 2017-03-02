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    В Баку молодого парня сбила машина

    По факту ведется расследование

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Ильгара Ахлиманова в поселке Говсаны Сураханского района. 

    Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" сбил парня в возрасте 25-26 лет (личность устанавливается), переходящего дорогу. В результате пешеход получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. 

    По факту ведется расследование.

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