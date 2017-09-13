 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку молодого человека сбила машина - ВИДЕО

    Состояние потерпевшего оценивается как среднетяжелое© Foto: Report.az

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил молодого человека.

    Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.

    26-летний Анар Бахтияр оглу был сбит в поселке Забрат автомобилем марки BMW с госрегистрационным номером 10-TL-098, когда пытался пересечь улицу. После инцидента водитель сразу доставил пострадавшего в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Состояние потерпевшего, получившего черепно-мозговую травму, оценивается как среднетяжелое.

    На место происшествия прибыли сотрудники отделения полиции дорожно-транспортной полиции Сабунчинского района. Для получения объяснений водитель был задержан и отведен в управление полиции Сабунчинского района.

    По данному факту возбуждено уголовное дела.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi