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В Баку молодая женщина совершила суицид

Баку. 22 февраля REPORT.AZ/ В Баку 28-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.

Как сообщает Report, Д. Мирзоева повесилась в поселке Зиря Хазарского района.

Причина самоубийства неизвестна. 

По факту ведется расследование.

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