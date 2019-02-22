В Баку молодая женщина совершила суицид

Баку. 22 февраля REPORT.AZ/ В Баку 28-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.
Как сообщает Report, Д. Мирзоева повесилась в поселке Зиря Хазарского района.
Причина самоубийства неизвестна.
По факту ведется расследование.
Баку. 22 февраля REPORT.AZ/ В Баку 28-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.
Как сообщает Report, Д. Мирзоева повесилась в поселке Зиря Хазарского района.
Причина самоубийства неизвестна.
По факту ведется расследование.
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