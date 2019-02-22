В Баку молодая женщина совершила суицид

22 февраля, 2019 11:33

https://report.az/storage/news/1032f9e5c4a74ca41fa27719820b8b31/c2972cc0-a6e2-4f9f-be6c-f255640a7279_292.jpg Баку. 22 февраля REPORT.AZ/ В Баку 28-летняя женщина покончила жизнь самоубийством. Как сообщает Report, Д. Мирзоева повесилась в поселке Зиря Хазарского района. Причина самоубийства неизвестна. По факту ведется расследование.

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