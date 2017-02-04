В Баку молодая женщина совершила попытку суицида

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида.

Как сообщает Report, инцидент произошел в одноименном поселке Бинагадинского района, на улице Меден 2, корпус 74.

Так, Р.Х. 1995 г.р. пыталась повеситься на потолке собственного дома. Однако попытка суицида была предотвращена. Женщина помещена в Объединенную городскую больницу №6 имени Аждара Меликова. Из-за тяжелого состояния допросить женщину не удалось.

По факту ведется расследование.