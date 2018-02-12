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    В Баку молодая женщина пыталась покончить с собой, взобравшись на "Мардакянский мост"

    Оперативные действия полиции предотвратили суицид

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Полиция в Баку предотвратила самоубийство молодой женщины.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Сообщается, что в Хазарское районное управление полиции поступила информация о попытке самоубийства в месте под названием "Мардакянский мост". Из управления информация незамедлительно поступила служащим неподалеку сотрудникам полиции.

    Сотрудники подразделения пост-патрульной службы, сержанты Эльвин Рамазанов и Махаббат Гезалов срочно прибыли на место происшествия.

    Молодая женщина приблизительно 20-21 лет пыталась сброситься вниз, перейдя за железное ограждение моста.

    Оперативные действия полиции предотвратили суицид.

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