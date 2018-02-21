В Баку молодая женщина попыталась покончить с собой из-за измены мужа, проглотив иголки

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В одной из семей Баку разгорелась семейная трагедия. Как сообщает Report, Т.А (имя и фамилия условные) 1989 г.р. попыталась покончить жизнь самоубийством, проглотив швейные иголки.

Девушку спасли родные, которые вовремя доставили ее в больницу. Сообщается, что из тела девушки во время операции были извлечены 4 иглы.

Сотрудниками правоохранительных органов начато расследование.

Родственники пострадавшей сообщили, что причиной попытки суицида стали встречи ее мужа с другой женщиной.