В Баку молодая женщина поднялась на крышу с целью самоубийства - ОБНОВЛЕНО

В Баку спасена молодая женщина, поднявшаяся на крышу с целью самоубийства.

Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, женщину, которая поднялась на крышу девятиэтажного здания, расположенного вблизи Украинского круга на территории Хатаинского района, находящимся на месте события очевидцам удалось отговорить ее от совершения суицида.

На место привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.

Отметим, что ранее сообщалось о молодой женщине, которая поднялась на крышу, сообщив, что хочет покончить с собой. Родственники, поднявшись вслед за ней на крышу, пытались отговорить ее.