В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа здания.
Как сообщает Report, женщина лет 25-30 бросилась с пятого этажа здания, расположенного на улице К.Рагимова, 30 в Ясамальском районе столицы.
Личность погибшей женщины уточняется.
В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа здания.
Как сообщает Report, женщина лет 25-30 бросилась с пятого этажа здания, расположенного на улице К.Рагимова, 30 в Ясамальском районе столицы.
Личность погибшей женщины уточняется.
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