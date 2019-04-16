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В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа

В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа

В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа здания.

Как сообщает Report, женщина лет 25-30 бросилась с пятого этажа здания, расположенного на улице К.Рагимова, 30 в Ясамальском районе столицы. 

Личность погибшей женщины уточняется.

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