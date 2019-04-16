В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа

В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа

16 апреля, 2019 11:50

https://report.az/storage/news/1a67c120a08c3c8d0eb1c3fcfc95a7c7/09bc0081-0ab9-484b-b15d-be7eb0de63af_292.jpg В Баку молодая женщина бросилась с пятого этажа здания. Как сообщает Report, женщина лет 25-30 бросилась с пятого этажа здания, расположенного на улице К.Рагимова, 30 в Ясамальском районе столицы. Личность погибшей женщины уточняется.

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