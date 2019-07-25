​В Баку молодая девушка выбросилась с моста

В Хазарском районе Баку произошла попытка суицида.

Как передаёт Report, 2001-го года рождения Ш.Н.Натик гызы выбросилась с моста в посёлке Бина.

Раненая доставлена в больницу. Ей был поставлен диагноз перелом позвонка и бедра.