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В Баку молодая девушка выбросилась с моста

​В Баку молодая девушка выбросилась с моста

В Хазарском районе Баку произошла попытка суицида.

Как передаёт Report, 2001-го года рождения Ш.Н.Натик гызы выбросилась с моста в посёлке Бина.

Раненая доставлена в больницу. Ей был поставлен диагноз перелом позвонка и бедра. 

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