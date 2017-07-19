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    В Баку сбитого микроавтобусом пешехода переехала другая машина - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Причиной еще одной аварии стали люди, собравшиеся на территории© Report.az

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    *** 10:18

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ На участке аэропортовской дороги, пролегающем по территории Сабунчинского района Баку, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает Report, пассажирский микроавтобус марки Mercedes задел зеркалом пытавшегося перейти дорогу мужчину примерно 40-45 лет. Следующий за ним автомобиль марки Porsche переехал упавшего на землю от удара пешехода. Мужчина скончался на месте.

    Свидетель наезда, водитель машины марки Jeep остановил машину на обочине дороги и вызвал карету скорой помощи. В тот момент, когда он собирался сообщить об инциденте в полицию, в его машину врезался автомобиль марки Toyota.

    В настоящее время на территорию привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции. Водители были задержаны. 

    Ведется расследование.

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