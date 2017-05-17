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    В Баку между соседями произошла массовая драка из-за брани, есть пострадавшие

    Инцидент произошел, когда мужчина сделал своим бранящимся соседям замечание

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку из-за брани между соседями произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, Гасан Яшар оглу Алиев 1970 г.р., проживающий в месте известном как "Совхоз Гюльчулюк" поселка Маштага, сделал своим бранящимся соседям замечание.

    В результате он был избит тупым предметом со стороны четырех лиц. Г. Алиев был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями.

    По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование.

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