В Баку между соседями произошла массовая драка из-за брани, есть пострадавшие

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку из-за брани между соседями произошла массовая драка.

Как сообщает Report, Гасан Яшар оглу Алиев 1970 г.р., проживающий в месте известном как "Совхоз Гюльчулюк" поселка Маштага, сделал своим бранящимся соседям замечание.

В результате он был избит тупым предметом со стороны четырех лиц. Г. Алиев был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями.

По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование.