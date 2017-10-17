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    В Баку между соседями произошла массовая драка, есть пострадавший

    виновники происшествия были в состоянии алкогольного опьянени

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку между соседями произошла массовая драка, есть пострадавший.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сураханском районе столицы.

    На улице Джафара Джаббарлы, 39 в поселке Амирджан 39-летний Бунъядов Заур Айдын оглу повздорил с соседом по имени Эльнур, его братом и их знакомыми. В результате некоторые из них его избили. З.Бунъядов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поместили его в отделение реанимации. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

    Сотрудники 31-го отделения Сураханского районного управления полиции, получив информацию, сразу отправились по указанному адресу. Избившие З.Бунъядова скрылись с места происшествия.

    Стало известно, что виновники происшествия были в состоянии алкогольного опьянения. 

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