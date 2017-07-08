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    В Баку между соседями произошла драка, мать и сын избиты

    Пострадавшие помещены в больницу© Foto: Report.az

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Баку массовая драка между соседями завершилась травмами матери и сына.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано по адресу Хатаинский район, улица Нахимова, Денизчи, 2.

    Так, Минара Адыширин гызы Алиева 1963 г.р. и ее сын Сехран Тегран оглу Гулиев 1982 г.р. по неизвестным причинам повздорили с проживающими по соседству четырьмя соседями. В результате мать и сын были избиты. Они помещены в больницу. На место происшествия были привлечены сотрудники 35-го отделения Хатаинского районного управления полиции. Участники драки были доставлены в отделение.

    По факту  проводится расследование.

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