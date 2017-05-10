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    В Баку между соседями произошла драка: есть пострадавшие

    Ильгар Дуньямалыев был помещен в больницу

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку сосед избил соседа лопатой.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Хатаинском районе.

    Так, происшествие произошло на улице Аббаса Саххата в поселке "NZS". Ильгар Искандер оглу Дуньямалыев 1972 г.р. поссорился со своим соседом. Ссора переросла в рукопашную драку.

    В ходе драки сосед нанес лопатой удар в область головы И. Дуньямалыеву. В результате пострадавший был помещен в больницу.

    По факту сотрудниками 37 отделения полиции Хатаинского РУП ведется расследование.

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