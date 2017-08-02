В Баку "Мерседес" ударился о стоящий без движения Azsamand - ФОТО - ВИДЕО

© "Report"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ На проходящем по территории Сабунчинского района участке трассы Баку-Аэропот произошла дорожная авария.

Как сообщает Report, автомобиль марки "Мерседес" под управлением Аднана Оруджова столкнулся со стоящим посреди дороги без движения такси марки Azsamand, принадлежащим Сархану Гусейнову.

По словам А. Оруджова, автомобиль марки Azsamand остановился посредине высокоскоростной магистрали, авария была неизбежна.

Пострадавших во время аварии нет.

По факту ведется расследование.