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    В Баку "Мерседес" протаранил автомобили, ожидающих зеленого сигнала светофора - ФОТО

    В результате автомобилям нанесен значительный ущерб© Report

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло ДТП, в ходе которого пострадал 1 человек. Как сообщает Report, на проспекте «Бабек» автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился Эльмар Бабек оглы Мустафаев 1981 г.р., превысил разрешенную скорость. 

    В результате Мустафаев потерял управление и на огромной скорости врезался в автомобили "Toyota Land Cruiser" и "KİA", которые в этот момент ожидали зеленый сигнал светофора. В результате всем трем автомобилям нанесен значительный ущерб. 

    Э. Мустафаев различными травмами помещен в клинический медицинский центр №1. Сотрудники Дорожной патрульной службы ведут расследование. 

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