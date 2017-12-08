В Баку "Мерседес" протаранил автомобили, ожидающих зеленого сигнала светофора - ФОТО

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло ДТП, в ходе которого пострадал 1 человек. Как сообщает Report, на проспекте «Бабек» автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился Эльмар Бабек оглы Мустафаев 1981 г.р., превысил разрешенную скорость.

В результате Мустафаев потерял управление и на огромной скорости врезался в автомобили "Toyota Land Cruiser" и "KİA", которые в этот момент ожидали зеленый сигнал светофора. В результате всем трем автомобилям нанесен значительный ущерб.

Э. Мустафаев различными травмами помещен в клинический медицинский центр №1. Сотрудники Дорожной патрульной службы ведут расследование.