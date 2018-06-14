В Баку Mercedes упал в водоканал, есть пострадавшие - ВИДЕО

Баку. 14 июня REPORT.AZ/ В Баку передвигавшийся на большой скорости автомобиль марки Mercedes упал в водоканал.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Совхоза Раманы Сабунчинского района.

Автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 90-MB-227 на высокой скорости упал в водоканал.

На место происшествия прибыли врачи Станции скорой медицинской помощи и сотрудники Дорожно-патрульной службы.

Пострадавшие в результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир доставлены на машине скорой помощи в больницу.

По факту ведется расследование.