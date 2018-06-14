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    В Баку Mercedes упал в водоканал, есть пострадавшие - ВИДЕО

    Баку. 14 июня REPORT.AZ/ В Баку передвигавшийся на большой скорости автомобиль марки Mercedes упал в водоканал.   

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Совхоза Раманы Сабунчинского района.

    Автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 90-MB-227 на высокой скорости упал в водоканал. 

    На место происшествия прибыли врачи Станции скорой медицинской помощи и сотрудники Дорожно-патрульной службы. 

    Пострадавшие в результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир доставлены на машине скорой помощи в больницу.   

    По факту ведется расследование. 

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