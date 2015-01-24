​В Баку Mercedes сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает Report, происшествие зарегистрировано на проспекте Нобеля.

Автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Сураханского района Баку Эльханом Исмаиловым, сбил переходившую дорогу 45-летнюю Бабазаде Севда Али гызы.

На место происшествия прибыли сотрудники службы скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована в горбольницу №1. На место происшествия были привлечены сотрудники Хатаинского РОП ГДП.

По словам очевидцев, пешеход С.Бабазаде внезапно выбежала на проезжую часть и была сбита автомобилем. Водитель пытался избежать столкновения, но это не удалось.

Отметим, что пострадавшая проигнорировала пешеходный переход, расположенный в 100 метрах от места ДТП.

Как сообщили в больнице, состояние пострадавшей, получившей черепно-мозговую травму, оценивается как тяжелое. Она размещена в реанимационное отделение больницы.

По факту ведется расследование.