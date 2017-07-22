В Баку мать ранила ножом свою дочь

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку мать ранила ножом свою дочь.

Как сообщает Report, проживающая в поселке Гала Джамаля Низами гызы Гамидова 1994 г.р. поспорила со своей матерью.

В результате она получила серьезные ножевые ранения от своей матери. Раненая госпитализирована в Клинический медицинский центр №1. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Точные причины инцидента будут установлены после расследования, проводимого сотрудниками Хазарского РУП.