 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку мать ранила ножом свою дочь

    Инцидент произошел на почве конфликта

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку мать ранила ножом свою дочь.

    Как сообщает Report, проживающая в поселке Гала Джамаля Низами гызы Гамидова 1994 г.р. поспорила со своей матерью.

    В результате она получила серьезные ножевые ранения от своей матери. Раненая госпитализирована в Клинический медицинский центр №1. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

    Точные причины инцидента будут установлены после расследования, проводимого сотрудниками Хазарского РУП.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi