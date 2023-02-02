В Баку мать и дочь получили ножевые ранения, девочка скончалась

В Баку мать и дочь получили ножевые ранения.

В Баку мать и дочь получили ножевые ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

2 февраля около часа ночи в полицию поступила информация о том, что в поселке Маштага Сабунчинского района Афсана Шадатова 1980 года рождения и ее дочь Гюнай Шадатова 2009 года рождения получили ножевые ранения.

Несмотря на усилия врачей, 14-летняя девочка скончалась.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления Заур Бабаев 1981 года рождения, с которым А.Шадатова состояла в гражданском браке.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.