В Баку мастер вместе со знакомым ограбил 20 квартир

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, были задержаны жители Бардинского района Эльчин Мирзоев и Вюсал Гасанов.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, они совершили кражу из 20 квартир в поселке Масазыр, жилом массиве Гуртулуш и поселке Мехтиабад.

Проникшие в квартиры воры вынесли из них предметы быта, насосы для воды, ремонтно-строительное и электрическое оборудование и другие ценные вещи.

Отметим, что задержанный Вюсал Гасанов является домашним мастером, его к преступлению склонил Э.Мирзоев.

По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.