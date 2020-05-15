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В Баку мастер вместе со знакомым ограбил 20 квартир

В Баку мастер вместе со знакомым ограбил 20 квартир

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, были задержаны жители Бардинского района Эльчин Мирзоев и Вюсал Гасанов.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, они совершили кражу из 20 квартир в поселке Масазыр, жилом массиве Гуртулуш и поселке Мехтиабад.

Проникшие в квартиры воры вынесли из них предметы быта, насосы для воды, ремонтно-строительное и электрическое оборудование и другие ценные вещи.

Отметим, что задержанный Вюсал Гасанов является домашним мастером, его к преступлению склонил Э.Мирзоев.

По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.

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