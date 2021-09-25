В Баку мастер украл из дома ювелирные украшения на 24 тыс. манатов

В Наримановском районе Баку в одной из квартир была совершена кража.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
По информации, неизвестный проник в дом и похитил оттуда ювелирные украшения на общую сумму около 24 тысяч манатов.
В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников Наримановского районного управления полиции был задержан житель города Сумгайыт Руслан Азимов, подозреваемый в совершении данного преступления.
В своих показаниях он признался в совершенном преступлении. Часть похищенного золота и драгоценностей была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства.
Отметим, что Руслан Азимов некоторое время работал мастером в доме, где совершил кражу.