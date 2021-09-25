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В Баку мастер украл из дома ювелирные украшения на 24 тыс. манатов

В Баку мастер украл из дома ювелирные украшения на 24 тыс. манатов В Наримановском районе в одной из квартир была совершена кража.
Происшествия
25 сентября 2021 г. 13:43
В Баку мастер украл из дома ювелирные украшения на 24 тыс. манатов

В Наримановском районе Баку в одной из квартир была совершена кража.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По информации, неизвестный проник в дом и похитил оттуда ювелирные украшения на общую сумму около 24 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников Наримановского районного управления полиции был задержан житель города Сумгайыт Руслан Азимов, подозреваемый в совершении данного преступления.

В своих показаниях он признался в совершенном преступлении. Часть похищенного золота и драгоценностей была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства.

Отметим, что Руслан Азимов некоторое время работал мастером в доме, где совершил кражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda usta təmir etdiyi evdən 24 min manatlıq oğurluq edib

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