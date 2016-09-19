Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку машина скорой помощи совершила ДТП.

Как передает Report, авария произошла на улице Мамеда Араза на проспекте Ататюрка в Наримановском районе.

Проехавшая на желтый свет принадлежащая клинике Medical Plaza машина скорой медицинской помощи врезалась в проезжающий автомобиль марки "Lexus".

Хотя в результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля деформированы.

Отметим, что в машине скорой помощи перевозились лекарственные препараты.