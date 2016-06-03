​В Баку машина скорой помощи попала в ДТП

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на улице Кероглу Рагимова.

Завернув на участке дороги, где не было соответствующего дорожного знака, машина скорой медицинской помощи с государственным регистрационным номером 10 JD 716 столкнулась с автомобилем "Mitsubishi Pajero" с государственным регистрационным номером 90 DL-737.

Хотя в результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля деформировались.

По словам очевидцев, в момент аварии в машине скорой медицинской помощи находился больной.