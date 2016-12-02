В Баку машина скорой помощи попала в аварию: больной скончался, медсестра ранена

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Баку машина скорой помощи попала в аварию, больной скончался.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрирован на территории Сураханского района, на Говсанском шоссе.

Согласно информации, машина скорой помощи № 24 станции скорой помощи № 11 Сураханского района пыталась доставить в больницу 61-летнего Алиева Фаига Гадир оглу с острой желудочной коликой с адреса: поселок Говсаны, Кооперативный дом 14. На Говсанском шоссе в машину скорой помощи резко врезался автомобиль марки Azsamand. На место происшествия приехала другая машина скорой помощи. Однако спасти Ф.Алиева, получившего ранение во время аварии, не удалось. Также пострадала медсестра, находившаяся рядом с ним во время аварии.

По факту возбуждено уголовное дело в Сураханском районном управлении полиции.