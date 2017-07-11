В Баку машина сбила жителя Балакяна, его состояние оценивается как тяжелое

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Ночью в Хатаинском районе произошел наезд на пешехода.

Как сообщает Report, житель села Турулу Балакянского района Эльшад Ахмедов при попытке перейти дорогу был сбит легковым автомобилем, управляемым водителем имя которого пока не установлено.

Пострадавший на карете скорой помощи с места происшествия был доставлен в городской Клинический медцентр № 1. Ввиду его тяжелого состояния врачи сразу взяли пострадавшего на операцию. В данный момент его лечение продолжается в отделении реанимации .

Как сообщили Report в больнице, состояние Э.Ахмедова остается тяжелым.

Причины инцидента неизвестны, полиция проводит расследование по факту.