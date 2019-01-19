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    В Баку машина насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 18 января на Парламентском проспекте Сабаильского района Баку автомобиль "Mazda", управляемый жителем Баку Сабиром Талыблы, сбил жительницу Джабраильского района Лалу Садайзаде, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

    В результате пешеход скончалась на месте происшествия.

    В Сабаильском районном управлении полиции ведется следствие.

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