В Баку машина насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

19 января, 2019 12:42

https://report.az/storage/news/92145fb4455cad59182f586bcfd18106/1b702715-c7d5-41bf-8a44-89d02da3841c_292.jpg Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 18 января на Парламентском проспекте Сабаильского района Баку автомобиль "Mazda", управляемый жителем Баку Сабиром Талыблы, сбил жительницу Джабраильского района Лалу Садайзаде, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход скончалась на месте происшествия. В Сабаильском районном управлении полиции ведется следствие.

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