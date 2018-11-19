 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку маршрутный автобус совершил цепную аварию, водитель погиб

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Баку маршрутный автобус совершил аварию.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

    Согласно информации, 17 ноября около 21:00 на улице Джавадхана в Насиминском районе автобус марки Daewoo маршрутной линии № 170, управляемый жителем города Баку Абдурахманом Арабовым, врезался в три автомобиля, остановившихся перед светофором.

    Доставленный в больницу водитель автобуса скончался 18 ноября.

    В Управлении полиции Насиминского района Баку ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi