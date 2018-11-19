В Баку маршрутный автобус совершил цепную аварию, водитель погиб

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Баку маршрутный автобус совершил аварию.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
Согласно информации, 17 ноября около 21:00 на улице Джавадхана в Насиминском районе автобус марки Daewoo маршрутной линии № 170, управляемый жителем города Баку Абдурахманом Арабовым, врезался в три автомобиля, остановившихся перед светофором.
Доставленный в больницу водитель автобуса скончался 18 ноября.
В Управлении полиции Насиминского района Баку ведется расследование.
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