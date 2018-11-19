В Баку маршрутный автобус совершил цепную аварию, водитель погиб

19 ноября, 2018 14:11

https://report.az/storage/news/15cf202c24109a1ced470df3ee3956a4/11517ee5-1a57-4000-b652-4f275f1869f3_292.jpg Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Баку маршрутный автобус совершил аварию. Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. Согласно информации, 17 ноября около 21:00 на улице Джавадхана в Насиминском районе автобус марки Daewoo маршрутной линии № 170, управляемый жителем города Баку Абдурахманом Арабовым, врезался в три автомобиля, остановившихся перед светофором. Доставленный в больницу водитель автобуса скончался 18 ноября. В Управлении полиции Насиминского района Баку ведется расследование.

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