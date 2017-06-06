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    В Баку малолетний ребенок обгорел, попав в трансформатор

    Инцидент произошел во время игры в футбол в квартале

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошел несчастный случай, в результате которого обгорел малолетний ребенок.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Хазарском районе.

    Когда Аббасова Айсу Талех гызы 2012 г.р. играла со сверстниками в футбол, мяч попал в находящийся неподалеку трансформатор. А. Аббасова вошла внутрь трансформатора в поисках мяча. Ребенок по неосторожности коснулся открытых проводов электроэнергии. В результате А. Аббасова обгорела от удара током. Ребенок госпитализирован в Республиканский ожоговый центр с травмами.

    Отметим, что ребенок приехал в Баку с родителями в гости из Сабирабада.

    Факт расследуется.

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