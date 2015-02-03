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    ​В Баку майор полиции совершил ДТП - ФОТО

    Он помещен в больницу

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Мятбуат на территории Ясамальского района. Автомобиль марки “Mercedes” врезался в фонарный столб и перевернулся. Водитель автомобиля - работающий в правоохранительных органах майор полиции. Он работает в управлении охраны Ясамальского района. Потерпевший с различными травмами помещен в больницу. Его имя не разглашается. 

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