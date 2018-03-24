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    В Баку люди в масках совершили нападение на дом

    Задержаны два человека

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку люди в масках совершили нападение на дом, ограбив его на 1,7 тысяч манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 15 марта двое людей в маске совершили нападение на дом Афет Азизовой, проживающей на территории поселка 2-й Забрат Сабунчинского района. Злоумышленники склеили скотчем рот и руки хозяйки и ее дочери Фирузы и пригрозив ножом забрали из дома 1700 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отделения полиции №15 Сабунчинского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые жители города Баку Рамин Агаев и Джейхун Адыгезалов.

    Расследование по факту продолжается.

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