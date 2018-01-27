В Баку люди в масках ограбили квартиру

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В кол-центр МВД "102" 25 января поступила информация, что вечером с балкона одной из квартир в Ясамальском районе прозвучал призыв о помощи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники 27-го отделения полиции районного управления полиции выехали по адресу, провели необходимые мероприятия, дверь квартиры была вскрыта.

Расследование установило, что призыв о помощи принадлежал жителю Баку М.Мамедову, вернувшемуся в 21:00 в квартиру с женщиной по имени Мая, с которой познакомился в интернете. Спустя примерно 30 минут в квартиру вошли трое в масках и привязали его липкой лентой к стулу, избили, после чего забрали из кармана 150 манатов, мобильный телефон и покинули квартиру вместе с Маей, заперев дверь снаружи.

Затем М.Мамедов смог открыть липкую ленту и позвать на помощь с балкона.

В результате незамедлительно проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность 4 подозреваемых в совершении преступления.

Один из них житель Баку Орхан Гусейнов был задержан "по горячим следам".

По факту возбуждено уголовное дело

Ясамальским районным управлением полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.