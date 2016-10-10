В Баку "лондонское такси" совершило аварию - ФОТО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку "лондонское такси" совершило аварию.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована в Насиминском районе столицы.
На улице Ганифы Алескеровой столкнулись автомобиль марки "Opel" и автомобиль, принадлежащий службе "лондонское такси".
Пострадавших нет.
Автомобиль "Opel" подвергся деформации. На территорию были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка водителя автомобиля службы "лондонское такси".
Факт расследуется.
Crime News DepartmentАвтор новости
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