В Баку "лондонское" такси насмерть сбило пешехода

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку насмерть сбит пешеход.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, ДТП произошло 14 ноября около 23 часов ночи на улице Насими Низаминского района Баку.

Житель Баку Исрафил Гурбанов за рулем "лондонского" такси сбил переходившего дорогу жителя столицы Хидаята Мамедова. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Низаминское РУП ведет расследование.