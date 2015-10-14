В Баку "лондонское" такси сбило пешехода

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку "лондонское" таки сбило пешехода. Об этом Report сообщили в пресс-службе главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, 13 октября в 04:50 на проспекте Азадлыг Насиминского района житель города Баку Намиг Фараджов, 1963 года рождения, на "лондонском" такси, сбил пешехода Гаджибабу Тарвердиева, 1966 года рождения. Г.Тарвердиев скончался на месте от полученных травм.

По факту ведется расследование.