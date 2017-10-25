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    В Баку ликвидирована группа, планировавшая теракт на митинге Национального Совета

    Лица были уничтожены сотрудниками Службы госбезопасности

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку ликвидирована группировка, планировавшая теракт на митинге Национального Совета. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном отделом по связям с общественностью СГБ. 

    СГБ по оперативным данным смогла определить, что группа лиц на почве религиозного экстремизма, добывала взрывчатые вещества, планируя теракты на территории Азербайджана.  В результате проведенного Службой государственной безопасности Азербайджана расследования информация о действиях экстремистов подтвердилась, и было принято решение о проведении неотложных мероприятий.

    Было установлено, что группа граждан Азербайджана приняла присягу одной из религиозно-экстремистской организации, действующей за пределами Азербайджана, собравшись в доме в поселке Локбатан гражданина Азербайджана Бахтияра Мамедсадыг оглы Алекберова, по прозвищу "Абдуллах", выбрали его "эмиром" преступной группировки.  

    Эти лица с целью совершения последовательных терактов изготовили кустарными методами взрывчатые предметы и испытали их в заранее выбранном месте в поселке Локбатан. С целью дестабилизации и нарушения общественно-политического положения в стране, эти лица  договорились совершить теракт на митинге Национального Совета 28 октября 2017 года. 

    25 октября 2017 года были приняты комплексные оперативные меры для задержания лиц, участвующих в уголовном деле, возбужденном СГБ. 

    В ходе спецоперации участники преступной группы,  граждане азербайджанской республики Бахтияр Мамедсадыг оглы Алекберов, Анар Мехман оглы Месимли по прозвищу "Абу-Юнис", Джавид Гусейн оглы Гусейнли по прозвищу "Абу Вакказ", оказав сопротивление, открыли огонь из огнестрельного оружия по спецгруппе СГБ. Специальная оперативная группа СГБ в соответствии с законодательством, применив табельное оружие, уничтожила террористов. 

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

    Отметим, что Национальный Совет объявил, что проведет митинг на стадионе "Месул".

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