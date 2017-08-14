В Баку лица, проникнув в дом и связав руки женщине, украли 75 тыс. манатов и золотых изделий на сумму 200 тыс. манатов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Лица, проникнувшие в один из домов, завязав руки женщине, украли 75 тыс. манатов, 11 тыс. долларов и золотых изделий на сумму 200 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, инцидент произошел в Хазарском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками 1-го отделения Хазарского районного управления полиции и Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, был задержан житель столицы Эльвин Пириев по подозрению в проникновении 11 августа в один из домов в поселке Бузовна и после связывания ремнем рук и ног работающей здесь уборщицей женщине, осуществлении кражи 75 тыс. манатов, 11 тыс. долларов и золотых изделий на сумму 200 тыс. манатов, а также ружья марки "Винчестер".

Принимаются меры по задержанию еще 3 человек, личность которых установлена.