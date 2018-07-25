В Баку лейтенанта полиции ударили ножом

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку два человека получили ножевые ранения во время драки в кафе.

Как передает Report, инцидент произошел в кафе "Нихат".

Так, 22-летний Абдуллаев Назир Хагани оглы вступил в конфликт с 24-летним Искендерли Сеймуром Адалят оглы. Во время драки последний получил удар ножом, а Н.Абдуллаев получил ранение в ногу.

Оба раненых помещены в Клинический медицинский центр № 1.

По факту сотрудники 22-го отделения Насиминского РУП ведут расследование.

Как сообщили Report, С.Искендерли - лейтенант и работает в Низаминском РУП.