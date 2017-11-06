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    В Баку легковушка сбила двух сестер

    Водитель легковушки задержан© Report

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП в ходе которого пострадали два пешехода. Инцидент произошел перед средней школой №115.  Как сообщает Report, на проспекте «Азадлыг» легковушка  сбила Айсель Шахмалыеву 1998 г.р. и ее сестру Эльмину 2001 г.р. в то время, когда девушки переходили дорогу. Пострадавшие доставлены в Клинический медицинский центр №1. Управление полиции Бинагадинского района проинформировано в связи с фактом. Водитель легковушки задержан.  

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