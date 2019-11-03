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В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, четверо пострадавших

​В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, ч

В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Report, авария произошла в Бинагадинском районе.

Так, в поселке Ходжасан легковой автомобиль марки "Toyota Prado" столкнулся с припаркованным на полосе движения грузовиком "КаМАЗ".

В результате ДТП тяжело пострадали 4 человека – Заур Гаджибала оглы Кялбиев, 1977 года рождения, Агят Гулиев, 1964 года рождения, Рафяддин Эльшан оглы Кялбиев, 2001 года рождения и Эльчин Аскер оглы Аскеров, 1971 года рождения.

Все четверо пострадавших госпитализированы.

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