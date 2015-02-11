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    ​В Баку легковой автомобиль столкнулся со служебным автобусом

    ДТП произошло в результате того, что автобус и легковой автомобиль не уступили друг другу дорогу

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, недалеко от станции метро "Короглу", под мостом столнулись легковой автомобиль марки “Mercedes” и автобус “Shaolin”. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобилям нанесен значительный ущерб.

    ДТП произошло в результате того, что автобус и легковой автомобиль не уступили друг другу дорогу.

    Сотрудники дорожной полиции по факту ДТП ведут следствие.

    Отметим, что автобус принадлежит одной из компаний Баку.

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