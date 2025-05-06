В Баку легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗ", есть погибший и пострадавшие

В Баку легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗ", есть погибший и пострадавшие

В Баку произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика марки "КамАЗ".

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В Баку произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика марки "КамАЗ". Как сообщает Report, авария произошла 3 мая на территории Гарадагского района. Автомобиль Toyota Prius под управлением Эльчина Исмаилова (1989 г.р.) столкнулся с грузовиком "КамАЗ", которым управлял Анар Кяльпелиев (1990 г.р.). В результате водитель легкового автомобиля Эльчин Исмаилов и его пассажиры - Мехрибан Мирзаева (1990 г. р.), Джошгун Дамиргаяев (1994 г. р.), Заур Сулейманов (2005 г. р.) и Халиг Алиев (1986 г. р.) с травмами различной степени тяжести были размещены в больницу. Несмотря на усилия врачей, Джошгун Дамиргаяев скончался в больнице. По факту возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram