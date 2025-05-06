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В Баку легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗ", есть погибший и пострадавшие

В Баку легковой автомобиль столкнулся с "КамАЗ", есть погибший и пострадавшие В Баку произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика марки "КамАЗ".
Происшествия
6 мая 2025 г. 09:26
В Баку легковой автомобиль столкнулся с КамАЗ, есть погибший и пострадавшие

В Баку произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика марки "КамАЗ".

Как сообщает Report, авария произошла 3 мая на территории Гарадагского района.

Автомобиль Toyota Prius под управлением Эльчина Исмаилова (1989 г.р.) столкнулся с грузовиком "КамАЗ", которым управлял Анар Кяльпелиев (1990 г.р.).

В результате водитель легкового автомобиля Эльчин Исмаилов и его пассажиры - Мехрибан Мирзаева (1990 г. р.), Джошгун Дамиргаяев (1994 г. р.), Заур Сулейманов (2005 г. р.) и Халиг Алиев (1986 г. р.) с травмами различной степени тяжести были размещены в больницу.

Несмотря на усилия врачей, Джошгун Дамиргаяев скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda minik avtomobili "KamAz"la toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

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