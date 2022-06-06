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В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть погибший

В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть погибший В столице произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
6 июня 2022 г. 21:43
В Баку легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть погибший

В столице произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе.

Так, в районе под названием "Комсомольский круг" легковой автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с пассажирским автобусом.

После столкновения транспортное средство врезалась в железное ограждение на обочине дороги. По предварительным данным, в результате ДТП по меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал (личности уточняются – ред.).

На место происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub, ölən və xəsarət alan var

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