В Баку квартиранты украли из квартиры 48 тыс. манатов

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры украдены крупная сумма денег и ювелирные украшения.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице "Стройдеталь" 6 Б поселка М.А.Расулзаде Бинагадинского района.

Проживающая по указанному адресу Самира Насирова 1980 г.р. обратилась в полицию и заявила о краже из ее квартиры 48 тыс. манатов, ювелирных украшений и бытовой техники.

С.Насирова отметила, что подозревает в ограблении имеющих запасные ключи от квартиры супругов Фият и Шарафнисе, которые ранее были ее квартирантами.

Факт расследуется в 4-ом отделении полиции Бинагадинского РУП.