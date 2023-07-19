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В Баку корпоративный автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку корпоративный автомобиль насмерть сбил пешехода В Баку корпоративный автомобиль насмерть сбил пешехода.
Происшествия
19 июля 2023 г. 09:50
В Баку корпоративный автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку корпоративный автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе столицы.

Так, Эльмаддин Сеидов, управляющий на основе доверенности принадлежащем ООО Amburan İK грузовым автомобилем марки "Газ A31R32-80" сбил переходящего дорогу Турана Манафова, 1973 года рождения. В результате пешеход скончался на месте происшествия.

По факту в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şirkətə məxsus avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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