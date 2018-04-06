В Баку контролерам на автостоянках выдали новые устройства - ФОТО - ИССЛЕДОВАНИЕ

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Баку на временных автомобильных стоянках усилен контроль.

Как сообщает Report, в связи с этим контролерам на стоянках выданы новые устройства. С помощью этих устройств будут фотографироваться автомобили водителей, не оплативших стоянку через паркомат, водители будут штрафоваться.

Один из контролеров временной стоянки автомобилей, пожелавший остаться анонимным, сообщил Report, что новый аппарат был выдан им сегодня и в течение месяца будет тестироваться:

"Этим аппаратом фотографируются автомобили водителей, не оплативших стоянку через паркомат, фотография автоматически направляется в базу Государственной дорожной полиции. В данной базе составляется протокол в отношении водителей за нарушение правил остановки и стоянки".

Контролер также добавил, что выдача новых аппаратов сказалась и на оплате:

"“Раньше люди, которые живут или работают на территории, близкой к организованным на различных дорогах и проспектах стоянках, платили за стоянку 1 манат в течение дня. Потому что если водитель, который ставит машину на стоянку с 9 утра и до 18 часов, будет оплачивать по 0,50 АЗН за каждый час, он должен потратить в день 4-5 манатов. Поэтому проживающим или работающим рядом со стоянками водителям шли на уступку. Сейчас сказали, что уступок больше не будет. Каждый должен оплачивать 50 гяпиков за 1 час. Автомобили не заплативших водителей будут фотографироваться, они будут штрафоваться".

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции (ГУДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), полковник полиции Вагиф Асадов сообщил Report, что у него нет информации о новых аппаратах:

"Я не знаю, о каком аппарате идет речь. Если в целом будут такие аппараты, в отношении водителей нельзя составлять электронные протоколы. Если водитель не платит, по какой статье его можно оштрафовать?!".

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сообщил Report, что он не осведомлен о ситуации, так как места временной стоянки только недавно были переданы в ведомство структуры: "У меня нет информации о новых аппаратах".