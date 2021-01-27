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В Баку кондитеров оштрафовали за отсутствие медмасок

В Баку кондитеров оштрафовали за отсутствие медмасок В отношении арендатора цеха продолжается разбирательство
Происшествия
27 января 2021 г. 11:20
В Баку кондитеров оштрафовали за отсутствие медмасок
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Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции Баку выявили на территории поселка Бакиханова кондитерский цех, в котором работники, в нарушение правил карантина, не использовали медицинские маски в закрытом пространстве.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, при осмотре объекта 18 человек были оштрафованы в административном порядке по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в связи с неиспользованием медицинских масок.

В отношении арендатора цеха Рафаила Алиева продолжается разбирательство для оценки совершенного правонарушения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şirniyyat sexində karantin qaydalarının pozulduğu aşkarlanıb

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