В Баку кондитеров оштрафовали за отсутствие медмасок

В отношении арендатора цеха продолжается разбирательство

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции Баку выявили на территории поселка Бакиханова кондитерский цех, в котором работники, в нарушение правил карантина, не использовали медицинские маски в закрытом пространстве.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, при осмотре объекта 18 человек были оштрафованы в административном порядке по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в связи с неиспользованием медицинских масок.

В отношении арендатора цеха Рафаила Алиева продолжается разбирательство для оценки совершенного правонарушения.