В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.

В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.

В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отделения полиции Гарадагского РУП, были задержаны жители поселка Сахил Р.Фарзалиев, Э.Захидов и Х.Джавадов, подозреваемые в совершении кражи со двора одной из компаний электрического кабеля на сумму 3 000 манатов.

Также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отделения полиции, был задержан житель Билясуварского района А.Алиев, подозреваемый в совершении во дворе одного из домов поселка Гызылдаш кражи электрического трансформатора, пяти двигателей, двух сварочных аппаратов, железной трубы и запчастей, относящихся к каменоломне, на сумму 12 000 манатов.