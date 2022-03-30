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В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.

В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов. В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.
Происшествия
30 марта 2022 г. 11:20
В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.

В Баку компанию и частный дом обокрали на 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отделения полиции Гарадагского РУП, были задержаны жители поселка Сахил Р.Фарзалиев, Э.Захидов и Х.Джавадов, подозреваемые в совершении кражи со двора одной из компаний электрического кабеля на сумму 3 000 манатов.

Также в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отделения полиции, был задержан житель Билясуварского района А.Алиев, подозреваемый в совершении во дворе одного из домов поселка Гызылдаш кражи электрического трансформатора, пяти двигателей, двух сварочных аппаратов, железной трубы и запчастей, относящихся к каменоломне, на сумму 12 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şirkət və evdən 15 min manatlıq oğurluq edilib

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