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В Баку компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав работников

В Баку компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав работников Прокуратура Гарадагского района провела расследование на основании обращений граждан о нарушении ООО International Technology and Construction трудовых прав работников.
Происшествия
12 февраля 2024 г. 13:45
В Баку компания оштрафована на 20 тыс. манатов за нарушение трудовых прав работников

Прокуратура Гарадагского района провела расследование на основании обращений граждан о нарушении ООО International Technology and Construction трудовых прав работников.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Гарадагского района.

В ходе расследования было установлено, что законный представитель International Technology and Construction Фуад Фаталиев привлек к работе нескольких человек без вступления их трудового договора в законную силу. Этим лицам не была выплачена заработная плата.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 192.1 (Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора) и 192.4 (Нарушение закона при исчислении и выплате заработной платы и отпускных работника) Кодекса об административных правонарушениях АР.

По решению суда юридическое лицо оштрафовано на 20 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda işçilərin hüquqlarını pozan şirkət 20 min manat cərimələnib

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